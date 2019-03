Vlucht tussen Deurne en Amsterdam was erg populair, maar komst TGV maakt er in 2002 einde aan David Acke

06 maart 2019

18u27 0 Deurne Als het van een aantal politieke partijen afhangt, verdwijnt binnenkort de vliegroute Brussel - Amsterdam definitief. In een ver verleden kon je ook in Deurne het vliegtuig naar de Nederlandse hoofdstad nemen. Maar de komst van de TGV in 2002 maakte een einde aan die verbinding. De luchthaven verloor zo al gauw 70.000 passagiers per jaar.

Nog elke dag kan je in Brussel het vliegtuig nemen naar Amsterdam en omgekeerd. Een vlucht die hooguit een half uur duurt en waarbij het opstijgen en landen vaak langer duurt dan de vlucht op kruissnelheid. In Nederland wil de partij GroenLinks die vluchten nu aan banden leggen.

Wat velen niet meer weten is dat je in de jaren 1960 tot 2002 ook in Deurne het vliegtuig kon opstappen richting Amsterdam. “Maar daar is een einde aan gekomen toen ook de TGV zijn intrede deed in Antwerpen”, vertelt voormalig luchtvaartjournalist Willy Heyninck. Zelf zat hij meermaals op de vlucht naar Amsterdam, hetzij voor een journalistieke opdracht, hetzij om via Amsterdam verder te reizen naar een verre bestemming. De vlucht naar Amsterdam was erg populair. Door de komst van de hogesnelheidstrein en het verdwijnen van de vluchten naar Amsterdam, betekende dit voor de luchthaven van Deurne een verlies van 70.000 passagiers per jaar.

Gratis vlucht

“Vaak ging het om een gratis KLM-vlucht die in het pakket inbegrepen zat bij het boeken van een verre reis”, legt Heynicnk uit. “Iets wat je vandaag ook ziet met een trein- of bustransport naar de luchthaven vanwaar je vertrekt. Op die manier wilde men concurreren met Sabena en wilde men vermijden dat mensen naar Brussel trokken om het vliegtuig te nemen.” Het was ondernemer en politicus Freddy Van Gaever die aan de basis lag van de lijn Antwerpen - Amsterdam. Via een KLM-vlucht kon je op die manier snel overstappen op een vlucht van Delta Air Transport, een bedrijf dat Van Gaever oprichtte.

Zelf is Willy voorstander om die korte vluchten te behouden, meer nog, hij vindt het “waanzin” dat er een voorstel klaarligt om die vluchten af te schaffen. “Het heeft natuurlijk met het huidige politieke klimaat te maken en de aandacht voor het milieu. Dit is weer zo een groene uitvinding. Maar ik denk dat dit een catastrofe is voor de vliegtuigmaatschappijen.” Zelf zou hij nog steeds gebruik maken van die korte vlucht om verder te reizen. “Als ik een daguitstap naar Amsterdam zou maken, dan zou ik de trein nemen. Maar om door te reizen per vliegtuig is het veel gemakkelijker om het vliegtuig vanuit Brussel naar Amsterdam te nemen. Ik zie het persoonlijk niet zitten om mijn bagage mee te sleuren op een trein. En ik denk dat heel veel mensen uit mijn leefomgeving er zo zullen over denken”, vertelt hij, al beseft hij ook dat het tijdskader stilaan verandert.