VLM vliegt voortaan naar Zürich 23 januari 2018

02u32 0 Deurne Op de luchthaven van Deurne is gisteren de route Antwerpen-Zürich officieel geopend. Dat werd gevierd in aanwezigheid van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Na een watersaluut vertrok de Fokker 50 richting Zwitserland.

VLM Airlines zal de verbinding tien keer per week uitvoeren. Zürich is de tweede rechtstreekse bestemming van de luchtvaartmaatschappij met Antwerpen, na Londen. VLM Airlines komt vanaf 12 februari trouwens met nog drie bijkomende bestemmingen vanuit de luchthaven van Deurne: Birmingham, München en het Sloveense Maribor.





De lijn tussen Antwerpen en Zürich is op dit ogenblik een 'missing link' op de luchtvaartkaart van Europa. Zürich speelt, als één van 's werelds financiële topcentra en een belangrijke handelsplaats voor goud, een sleutelrol in de Europese economie. (BJS)