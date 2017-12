VLM eert overleden Freddy Van Gaever 02u41 0

Een van de vliegtuigen van VLM Airlines draagt sinds zaterdag de naam van Freddy Van Gaever, de oprichter van de maatschappij. Van Gaever overleed in de nacht van 14 op 15 december en werd afgelopen zaterdag begraven in Antwerpen. Het eerbetoon kwam er op initiatief van een aantal VLM-personeelsleden en met goedkeuring van de goedkeuring van de nabestaanden. Freddy Van Gaever was vooral bekend als ondernemer in de luchtvaartsector. Hij lag aan de basis van onder meer Delta Air Transport, VLM Airlines en VG Airlines. VLM, opgericht in 1992, was zijn bekendste project. De luchtvaartondernemer was ook actief als Vlaams Belang-politicus en zetelde een tijdlang in het Vlaams parlement en de Senaat. (ADA)