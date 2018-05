Vliegroute naar London City viert 25ste verjaardag 16 mei 2018

Precies 25 jaar geleden heeft luchtvaartmaatschappij VLM Airlines een eerste lijnvlucht van Antwerpen naar London City Airport uitgevoerd. Die mijlpaal werd dinsdagochtend gevierd.





Op 15 mei 1993 vertrok VLM voor het eerst richting Groot-Brittannië. De maatschappij zou de verbinding tot 2008 uitvoeren, waarna ze werd overgenomen door Cityjet. Die kondigde in 2017 aan de route stop te zetten, waarna VLM (dat intussen een doorstart had gemaakt) opnieuw het roer in handen nam. De mijlpaal werd gisteren op de luchthaven gevierd. Er was een verjaardagstaart en de passagiers voor de ochtendvlucht naar Londen, onder wie burgemeester Bart De Wever (N-VA), kregen pralines.





Marcel Buelens, de CEO van Antwerp Airport: "Hoeveel zakendeals werden er gesloten en welke economische waarde werd er dankzij deze verbinding al gecreëerd? Hoeveel jobs zijn er bijgekomen? We zullen het nooit weten, maar één ding is zeker: we gaan door." (BJS)