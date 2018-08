Vlaams Belang Deurne heeft lijst voor oktober klaar 20 augustus 2018

Vlaams Belang heeft de kieslijst voor het district Deurne klaar. Huidig districtsraadslid Jan Van Wesembeeck wordt lijsttrekker, gevolgd door Peggy Pooters. Guy Dirckx, Sandra Wintershoven en Antwerps partijwoordvoerder Sam van Rooy vervolledigen de top vijf.





Op de lijst staan - toch wel opvallend voor Vlaams Belang - ook personen van Poolse, Spaanse en Chinese afkomst en één Joodse vrouw.





Verfraaiing van straten

Vlaams Belang stelt dat de huidige coalitie van N-VA, Open Vld en CD&V, sinds 2015 aangevuld met Groen, onvoldoende voor een veiligheidsgevoel en voor leefbaarheid heeft gezorgd. De partij wil het politiekantoor opnieuw 24 uur op 24 uur geopend zien. Op vlak van mobiliteit wil het VB de zwarte punten in Deurne versneld aangepakt zien. Daarnaast ziet de partij heil in een strengere aanpak van sluikstort en meer verfraaiing van straten en pleinen. Tot slot vraagt Vlaams Belang dat de districten meer bevoegdheden zouden krijgen en is het gekant tegen de door onder meer sp.a en Groen gevraagde sluiting van de luchthaven. (BJS)