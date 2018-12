Villa Freeze & co palmt districtshuis in NBA

10 december 2018

Elkaar verwarmen voor de koude winter doen kinderen dit jaar in het districtshuis van Deurne. Want daar vindt dit jaar Villa Freeze & co plaats. In een betoverend decor kan u er met uw (klein)kinderen terecht voor verschillende leuke activiteiten voor jong en oud. Er is straattheater, er zijn spannende winterse verhalen en er is een heuse balletvoorstelling. Doorlopende kunnen kinderen zich uitleven op springkastelen of een draaimolen. Als afsluiter is er een vuurshow die iedereen zal verwarmen. Alle voorstellingen en vertellingen zijn gratis. Plaatsen kunnen niet op voorhand gereserveerd worden. Let op: door het beperkt aantal plaatsen vragen wij aan de ouders om met maximum 1 ouder mee naar de voorstelling te gaan kijken. Zo krijgen zoveel mogelijk kinderen de kans om de vertelling te zien.