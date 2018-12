Villa Freeze & Co brengt straatballet naar Deurne Dieter Lizen

28 december 2018

Aan het districtshuis van Deurne kon je gisteren met je kinderen genieten van Villa Freeze& Co, een speciaal winterfeest met entertainment en winterbar. De winterse temperaturen waren op de afspraak, net als het duo van Grand’ Adagio die in hun witte pakjes voor een kunstzinnig stukje straattheater zorgden. In een levensgrote sneeuwbol werd dan weer een winters ballet opgevoerd. Kinderen konden zich ook helemaal laten gaan op de springkastelen, draaimolen of zich tot een sneeuwman laten schminken op de grimestand. Ook wintervertellingen stonden op het programma. De dag werd afgesloten met een mooie vuurshow.