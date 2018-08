Vijf puppy's en zeven andere verwaarloosde dieren bevrijd 08 augustus 2018

Het wijkteam van de regio Oost van de lokale politie heeft twaalf verwaarloosde dieren in beslag genomen na eerdere waarschuwingen. De eigenaars van een woning in de Lakborslei in Deurne kregen in juni al voorwaarden opgelegd om de dieren te kunnen blijven houden na een controle van de politie. "De toestand in de woning is nog steeds van die aard dat we na overleg met de inspectie dierenwelzijn zijn overgegaan tot inbeslagname", klinkt het bij de lokale politie Antwerpen. "Het gaat om twee honden, vijf puppy's, twee katten, een baardagame, een parkiet en een vis. De eigenaars worden verhoord voor dierenverwaarlozing." De dieren werden naar verschillende opvangcentra gebracht in de regio, namelijk het Blauwe Kruis in Wommelgem, het KMDA in Kontich en het VOC in Brasschaat. (BSB)