Vier laureaten bij 20ste editie Cultuurprijs 26 januari 2018

Vier Deurnenaren vielen in de prijzen bij de uitreiking van de Cultuurprijs 2017. Dit jaar was de Cultuurprijs aan zijn 20ste editie toe en daarom een extra feestelijke editie.





Een half jaar lang konden alle Deurnenaars kandidaten nomineren voor vier verschillende cultuurprijzen. Architect, historicus en auteur Rutger Tijs ontving de Carrièreprijs.





De prijs voor Beloftevol Talent ging naar zangeres en actrice Ariane Van Hasselt. Muzikant Johannes Faes (Tourist LeMC) nam de prijs van Blikvanger persoonlijk in ontvangst. De Publieksprijs was weggelegd voor De Grijze Komedie. (NBA)