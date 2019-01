Vier jaar cel voor handtasdief

die 82-jarige vrouw toetakelt Patrick Lefelon

08 januari 2019

17u25 0

De Antwerpse strafrechter heeft Mahmoud A. (22) uit Deurne veroordeeld tot vier jaar cel en 1.600 euro boete voor een brutale handtasdiefstal in Deurne, bij Antwerpen. Het 82-jarige slachtoffer liep daarbij een hersenbloeding op.

De bejaarde dame wandelde op 22 september 2017 in de Kreglingerstraat, toen ze plots een duw in de rug kreeg. Ze viel op de grond en werd beroofd van haar handtas. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, waar een hersenbloeding werd vastgesteld. De vrouw had ook letsels aan haar kin en onderlip en verschillende schaafwonden. Volgens de procureur had ze net zo goed dood kunnen zijn.

Een getuige had een man met een verdikking onder zijn trui op een fiets zien springen en wegrijden. Bij fotoconfrontatie herkende de getuige met honderd procent zekerheid Mahmoud A. als de dader. Hij werd op 13 februari verhoord, maar beweerde niets met de straatroof te maken te hebben. De getuige moest zich volgens hem vergist hebben.

Bij een huiszoeking werd een stroomstootwapen aangetroffen, dat hij naar eigen zeggen op de Sinksenfoor gewonnen had. Hij had het in huis om zich te verdedigen tegen inbrekers. De man had in 2015 al een werkstraf gekregen voor een diefstal met geweld, maar had die niet uitgevoerd. Hij liet verstek gaan op zijn proces. De rechtbank vond zijn schuld bewezen.

De bejaarde dame stelde zich burgerlijke partij en kreeg 13.462 euro schadevergoeding toegekend. Ze heeft volgens haar advocate nog altijd veel schrik. Niet alleen om op straat te komen, maar ook in haar eigen woning.