VIDEO. Gewapende overvallers stormen bakkerij Gijbels binnen Jan Aelberts

15 maart 2019

10u46 0

Twee gewapende mannen, vermoedelijk tieners van zo'n 16 jaar, hebben bakkerij Gijbels in Deurne overvallen. De twee stormden de bakkerij in de Ivan Maquinaylei binnen rond 15.30 uur gistermiddag. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze met een pistool het personeel bedreigen. Ze droegen allebei motorhelmen en zijn dus moeilijk herkenbaar. Bij Gijbels bevestigen ze de overval, maar wil voorlopig niemand reageren.

Later meer.