VIDEO. Gewapende overvaller stormt bakkerij Gijbels binnen: “Als ze met een revolver voor je neus staan, dan sta je perplex” BJS/JAA

15 maart 2019

10u46 0 Deurne Bakkerij Gijbels in Deurne is donderdag op klaarlichte dag overvallen. Een man met een motorhelm op het hoofd sprong over de toonbank en bedreigde de bakkersdochter met een revolver. Met de inhoud van de kassa, sloeg hij achterop op een witte scooter op de vlucht. De overvaller en zijn kompaan zijn spoorloos.

De broodjes, pistolets en koffiekoeken gaan vandaag vlotjes over toonbank in bakkerij Gijbels, op de hoek van de de August van de Wielelei en de Ivan Maquinaylei in Deurne. Toch staan zaakvoerster S. en haar dochter, een jonge vrouw van midden in de twintig, er ietwat ongemakkelijk bij. Ze zijn nog aan het bekomen van gisteren.

Omdat S. al naar huis was, hielp de dochter de klanten donderdagmiddag alleen verder. Rond half 3 stopte er een witte scooter met twee mannen aan de bakkerij. Terwijl de ene verdachte de deur openhield, stormde een tweede man met motorhelm op het hoofd binnen. De overvaller toonde een revolver en bedreigde er de bakkersdochter mee. Dan sprong hij achter de toog en dwong het slachtoffer om de kassa leeg te maken. Na de overval vluchtte het duo met de scooter weg in de richting van het Cogelsplein.

“Er gebeurt hier in de buurt wel vaker een overval”, reageert de dochter daags na de feiten. “Als je er dan over hoort vertellen, denk je: als het mij overkomt, zal ik me wel verdedigen. Ik kan mijn mannetje staan. Maar als je het dan écht gebeurt en er staat iemand met een revolver voor je neus, dan sta je perplex. Pas toen de overvaller nét buiten was, ben ik in actie geschoten en nog naar buiten gelopen. Maar ja, een brommer been je natuurlijk nooit bij. Gisterenavond ben ik hier in de buurt nog rondgereden, op zoek naar die mannen. Zonder resultaat natuurlijk.”

Volgens de Antwerpse lokale politie zijn de overvallers nog steeds spoorloos. “Onze collega’s hebben na de feiten in de omgeving nog nazicht gedaan. Maar dat heeft niets opgeleverd. Er is een onderzoek gestart”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns.

“Ik hoop dat de daders snel gepakt worden”, zegt de bakkersdochter. “Jammer genoeg kan ik de politie geen heel precieze persoonsbeschrijving geven. Het ging allemaal zo snel. De overvaller droeg ook een helm, natuurlijk. Wel kon ik door het vizier zijn ogen zien. Hij had een zwarte huidskleur en zag er nerveus uit. Sowieso ging het om een jonge persoon. Dat kan ook niet anders, als je kijkt met wat voor een gemak hij over de toog sprong. Zijn kompaan was een blanke jongen, dat herinner ik me ook nog.”

“Ik ben vooral blij dat mijn dochter ongedeerd is. De rest is eigenlijk bijzaak. Ik mag er niet aan denken, als haar iets was overkomen”, besluit zaakvoerster S.