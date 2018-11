Versier je fiets met kerstlichtjes voor Light My Bike NBA

14 november 2018

Het Cultuurcentrum Deurne wil tijdens Deurne Wintert een fietsende lichtstoet opzetten met ‘Light my Bike’. Samen met de deelnemers willen ze zo’n 6 kilometer fietsen door de straten en parken als een heuse lichtstoet. De bedoeling is je fiets zo creatief, kleurrijk en lichtgevend mogelijk te versieren. Ze willen zo’n 200 deelnemers op de fiets krijgen om samen één groot rollend lichtkunstwerk te worden. De meest originele fiets kan een prijs winnen. Start en aankomst: Ingang via Ruggeveldlaan, naast de ijsbaan. Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht via www.ccdeurne.be/deurnewintert2018.