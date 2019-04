Verongelukte Yapsi (23) reed niet met ‘speed pedelec’: “Hij had helemaal géén helmplicht” Fietsersbond Deurne betreurt dat ‘speed pedelecs’ en gewone elektrische fietsen worden verward BJS

05 april 2019

14u36 1 Deurne Yapsi Espantosa Luis (23), de mede-eigenaar van het Spaanse restaurant Las Mañas die op 24 maart bij een fietsongeval overleed, reed niet met een ‘speed pedelec’, maar met een ‘gewone’ elektrische fiets. “Die haalt 25 km/u. Yapsi had dus helemaal géén helmplicht.”

Yapsi kwam in de nacht van 23 op 24 maart zwaar ten val in de Jozef Verbovenlei in Deurne. Hij was op de terugweg van een feestje van zijn korfbalclub. De twintiger overleed later op de dag in het ziekenhuis.

In de eerste officiële communicatie over het ongeval was er sprake dat het slachtoffer (die geen helm droeg) met een ‘speed pedelec’ (een elektrische fiets die tot 45 km/u kan rijden) ten val was gekomen. Bij zo’n supersnelle fiets is het dragen van een helm verplicht.

Die informatie bleek achteraf fout: Yapsi reed met een ‘gewone’ elektrische fiets. “Yapsi reed met een Trek Super Commuter 7. Dat is een gewone elektrische fiets, die maar tot 25 km/u ondersteuning biedt. Yapsi had dus helemaal géén helmplicht”, zegt Fietsersbond Deurne.

Bij de Fietsersbond betreuren ze dat een ‘speed pedelec’ en een gewone elektrische fiets nog te vaak worden verward. “Ook in 2017, bij het dodelijke fietsongeval op de Kattendijkbrug, stelde de politie ten onrechte dat het om een ‘speed pedelec’ ging. Zo wordt het slachtoffer ten onrechte geculpabiliseerd. Dat kunnen wij niet aanvaarden.”

Naar aanleiding van het ongeval van Yapsi roept de Fietsersbond Deurne de stad en het district op om het fietspad op de Jozef Verbovenlei veiliger te maken. “Elke dag staan er auto’s tot op het fietspad geparkeerd.”