Vernieuwde cinema Rix opent deuren

De vernieuwe Ciname Rix in Deurne opent zaterdag 20 januari de deuren. De bestaande ruimtes zijn opgefrist. De vernieuwde Cinema Rix wordt bovendien een ontmoetingsplek met de nieuwe brasserie Barix, die opent op woensdag 24 januari.





Ook inhoudelijk verandert er veel. Het bestaande aanbod, zoals films op woensdag, de cultuurcafés en pretloketten in samenwerking met vzw Recht-Op en een heleboel andere culturele voorstellingen en activiteiten in Cinema Rix blijven bestaan. Het aanbod wordt nog uitgebreid. Cinema Rix wil vooral uitgroeien tot een open en laagdrempelig huis waar mensen steeds welkom zijn. (ADA)