Vernieuwd Ringfietspad in Deurne na 2,5 jaar klaar BJS

27 november 2018

Vanaf dinsdag 27 november kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van het vernieuwde Ringfietspad en wandelpad tussen de Bisschopenhoflaan en de Turnhoutsebaanbrug. Het nieuwe fietspad is een stuk breder en heeft een aparte wandelstrook.

De afgelopen 2,5 jaar werden in Deurne tussen de Ring en de Ten Eekhovelei voorbereidende werken uitgevoerd voor de Oosterweelverbinding. Het Ringfietspad was hierdoor lokaal onderbroken. Fietsers reden al die tijd om via een tijdelijk fietspad in de Ten Eekhovelei. De omleiding vervalt nu, waardoor de ingenomen parkeerplaatsen weer vrijkomen