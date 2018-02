Vermomd naar apotheek PARKET ZOEKT OVERVALLERS EN INBREKER MET HULP TV-KIJKERS 01 februari 2018

02u45 0 Deurne Twee mannen overvielen in de zomer minstens drie winkels. Beelden van de overval op een apotheek in Borgerhout zijn verspreid via het opsporingsprogramma Faroek op VTM.

De twee gangsters sloegen eerst toe in de winkel Kruidvat in Deurne, op 3 juni. Daar bedreigde één overvaller de kassierster met een pistool en nam de kassa-inhoud mee. Zijn kompaan stond buiten op hem te wachten met een gestolen scooter.





Twee weken later, op 14 juni, bedreigden de boeven klanten en bedienden van een apotheek in Borgerhout. Opnieuw maakten zij de kassa-inhoud buit.





Op 30 juni gingen ze agressiever te werk bij een kruidenier in Borgerhout. Eén overvaller bedreigde de eigenaars met een groot keukenmes terwijl de andere de wacht hield met een vuurwapen. De overvaller kreeg de kassa niet open en moest afdruipen.





Eén dader droeg een donkere trui met kap en meet 1,75 m. Zijn kompaan droeg een lichtgrijs trainingspak, is groter en struiser en zou met een Nederlands accent praten. Politie: tel. 0800/30.300 of e-mail opsporingen@police.belgium.eu. (BSB)