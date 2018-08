Vermeende inbreker gevat na achtervolging 31 augustus 2018

Een camera met nummerplaatherkenning van de lokale politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een verdacht voertuig gefilmd in Deurne. De auto werd gezocht, omdat die in verband kon gebracht worden met de arrestatie van drie inbrekers in de Belcrownlaan op dinsdagavond. Verscheidene politieploegen werden aangestuurd om nazicht te doen. Het voertuig werd aangetroffen ter hoogte van de Schijnpoort, maar ontrok zich aan de controle. Na een korte achtervolging kwam de wagen tot stilstand in de Meibloemstraat in Berchem, waarna de bestuurder zijn vlucht te voet verderzette. De 36-jarige verdachte werd uiteindelijk gevat toen hij zich achter een muurtje probeerde te verstoppen. Hij werd onmiddelijk gearresteerd. Zijn wagen werd in beslag genomen met het oog op een sporenonderzoek. De man is opgesloten in afwachting van zijn verhoor. (BSB)