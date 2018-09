Verdachte van inbraakpoging gevat na achtervolging 07 september 2018

In de Stevenslei merkte een aandachtige burger twee verdachten op, die midden in de nacht van woensdag op donderdag probeerden binnen te geraken in een café.





Toen de getuige de twee mannen met hun gedrag confronteerde, werd hij bedreigd. Daarop verwittigde hij de politie. Een patrouille trof de twee verdachten aan op de fiets in de Sterckxhoflei. Ze liepen meteen het Rivierenhof in. Na een korte achtervolging kwam één van de verdachten ten val, waarna de patrouille hem kon arresteren. De dertigjarige man bleek gekend voor verschillende feiten. De tweede man wordt opgespoord.





(BSB)