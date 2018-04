Verdachte opgepakt na achtervolging 20 april 2018

Een patrouille van de lokale politie van Antwerpen heeft een man met cannabis op zak opgepakt na een achtervolging. De agenten reden in de nacht van woensdag op donderdag voorbij een parking aan de Merksemsebaan in Deurne. Ze hoorden een alarm en zagen een voertuig wegscheuren. Het alarm was afkomstig van een sportwagen die op de parking stond. De politie ging meteen achter het verdachte voertuig aan en kon het wat verderop doen stoppen na een korte achtervolging. Met de handen in de lucht stapte de verdachte uit het voertuig. De man werd meteen gefouilleerd en gearresteerd. Wat later werd duidelijk dat er een diefstal van de koplampen had plaats gevonden. De verdachte ontkende zijn betrokkenheid, maar gezien de verschillende bezwarende elementen is de man van 24 jaar meegenomen met het oog op voorleiding. Zowel de drugs als zijn voertuig werden in beslag genomen. (BSB)