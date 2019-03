Verdachte bankkraak riskeert boete voor illegaal pokeren Belga/PLA

18 maart 2019

16u06 0 Deurne Koba M., één van de verdachten van de bankkraak op de Belgiëlei in Antwerpen, stond maandag terecht voor zijn deelname aan een illegaal pokertornooi. Hij werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot 1.200 euro boete, maar tekende verzet aan. Het Openbaar Ministerie vorderde de bevestiging van het eerste vonnis.

Koba M. (27) had in 2017 deelgenomen aan een illegaal pokertornooi dat in een woning aan de Du Montstraat in Deurne georganiseerd werd. Toen de politie er binnenviel, trof ze in een speelruimte een pooltafel en twee pokertafels aan, waaraan ‘Texas Hold’em’ werd gespeeld. De pokertafels, twaalf aluminium pokerkoffers met vijfhonderd casinochips en 3.000 euro aan speelgeld werden in beslag genomen.

‘Man cave’

De organisatoren benadrukten dat er vooral gespeeld werd onder vrienden, bij een hapje en een drankje. Niet alleen poker, maar ook darts, voetbal en poolen. Het was een soort ‘man cave’. Grote winsten werden er nooit gemaakt.

De organisatoren kregen in oktober een opschorting van de rechtbank. Koba M. liet toen verstek gaan en werd veroordeeld tot een boete van 1.200 euro en een verbeurdverklaring van 500 euro. Hij tekende verzet aan en kreeg maandag een nieuw proces. Zijn advocaat voerde geen betwisting over de feiten, maar vroeg de rechtbank om hem een opschorting te geven.

Koba M. zit sinds begin februari in voorhechtenis voor zijn vermeend aandeel in de kraak bij BNP Paribas Fortis. Hij kan aan die feiten gelinkt worden door een achtergelaten slijpschijf in de uitgegraven tunnel, die naar de kluizenzaal leidde. De twintiger ontkent dat hij bij de diefstal betrokken was.

Vonnis op 15 april.