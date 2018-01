Veiliger fietsen in Wouter Haecklaan 02u43 0 Deurne Goed nieuws voor fietsers en wandelaars: in de tweede helft van het jaar start in de Wouter Haecklaan in Deurne de aanleg van een vier meter breed fietspad voor twee richtingen. De straat maakt deel uit van de fietsostrade tussen Antwerpen en Wommelgem.

De Wouter Haecklaan is een brede buurtstraat in een zone 30, zonder fietspad. Maar er wordt te snel gereden. Door de parkeerstroken wat op te schuiven, wordt de rijbaan smaller. Aan de kruispunten komen verkeersdrempels. Het moeilijke oversteekpunt aan de Sterckshoflei richting Vaartweg wordt veiliger. Nu zijn er vijf rijstroken. In de plaats komt een middeneiland. Er blijft nog één rijstrook per richting over.





Het nieuwe fietspad in rode asfalt loopt tussen de bomen en takt aan op de zijstraten. Het wandelpad krijgt een opknapbeurt, met betere verlichting en zitbanken. Het wordt aangelegd tussen het fietspad en de rijweg.





Nog dit: de Vlaamse overheid plant tegen 2020 een nieuwe fietsbrug vanuit de Wouter Haecklaan over de Sterckshoflei naar de Vaartweg. (PHT)