Valentijn is... samen 9 flessen whisky stelen 16 februari 2018

Een koppel probeerde woensdagnamiddag aan de haal te gaan met negen flessen whisky in een grootwarenhuis op de Krijgsbaan in Deurne. Het ging om een 20-jarige vrouw en een 36-jarige man. De man was gekend bij de politie voor onder andere zware diefstal, oplichting en belaging. Ze werden onderschept door het bewakingspersoneel van de winkel. De verdachten hadden de dag voordien al een diefstal gepleegd in dezelfde winkel. Een medewerker van de winkel herkende hen en verwittigde de bewakingsdienst. De man werd tegengehouden aan de kassa, maar de vrouw kon ontsnappen. De politie nam de man mee naar de Noorderlaan voor verhoor. De vrouw wordt opgespoord. (BSB)