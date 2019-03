Vaarwel IJsbaan Ruggeveld: graafmachines maken stukje per stukje hal met grond gelijk ADA

26 maart 2019

18u46 0

Voor heel wat Antwerpenaars zal het pijn doen aan de ogen maar grote graafmachines zijn gestart met de afbraak van ijsbaan Ruggeveld. De afbraakwerken verlopen vlot en de achterzijde is al volledig open als een gapende wonde. De komende dagen zullen de graafmachines beetje bij beetje de hal met de grond gelijkmaken. Enkel de kantine en het onthaal zullen nog even blijven staan. In februari werd vastgesteld dat het dak niet meer stabiel was waardoor de schaatsbaan definitief de deuren moest sluiten.