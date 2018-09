Twintig procent meer passagiers in augustus 05 september 2018

02u38 0

De voorbije maand augustus heeft de luchthaven van Deurne het uitstekend gedaan. Het aantal passagiers steeg tegenover vorig jaar met 20 procent tot 33.023. Een balsem op de wonde die het einde van VLM Airlines in Antwerpen heeft geslagen.





Ook zonder VLM Airlines lijkt Antwerp Airport op weg naar een recordjaar. Daarvoor zorgen de vrijwel volzette toeristenvluchten van TUI fly naar Zuid-Europa. De eerste acht maanden telde de luchthaven al 220.004 passagiers. In 2016 waren er over het hele jaar 276.523 reizigers.





Augustus deed het slechts een fractie minder goed dan juli, dat met bijna 34.000 passagiers een maandrecord vestigde. Nu is afgeklokt op 33.023.





Opmerkelijk is ook de daling van 11 procent van het aantal bewegingen, wat vooral moet worden gezocht in de oefenvluchten. Augustus totaliseerde er 3.641, vorig jaar waren er nog 4.103 bewegingen. (PHT)