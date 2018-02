Twee keer op de vlucht geslagen in één dag 10 februari 2018

De politie werd donderdagavond gecontacteerd voor een verkeersongeval in de Florent Pauwelslei in Deurne. Volgens getuigen zwalpte een wagen over de rijbaan en de trambedding. De bestuurder ramde een geparkeerde auto en kwam tot stilstand op het fietspad en deels in het struikgewas. Daarna zette de man het te voet op een lopen, met een blikje bier in de hand. Even later merkte een patrouille van de politie een verdachte op in de Van den Houtenlei. Een dronken man liep rond met een mes in de hand. Al gauw werd duidelijk dat het om de bestuurder van het voertuig ging. Na controle bleek dat de man in verband gebracht kon worden met nog een ongeval met vluchtmisdrijf eerder op de dag. Ook was hij niet de eigenaar van de auto. De man werd gearresteerd en gezien zijn toestand overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis voor een bloedtest en verzorging. De wagen moest getakeld worden. (BSB)