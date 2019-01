Tram botst door gladde sporen tegen stilstaande wagen Sander Bral

23 januari 2019

17u33 0 Deurne Het tramverkeer op de Herentalsebaan in Deurne was woensdag een uur lang verstoord door een ongeval met een tram en een personenwagen. Er viel één lichtgewonde.

Aan het kruispunt van de Herentalsebaan met de Florent Pauwelslei in Deurne is het woensdagochtend tot een ongeval gekomen met een tram van vervoersmaatschappij De Lijn en een personenwagen. De bestuurder van de wagen stond te wachten op het groene licht om het kruispunt op te rijden. De bestuurder van de tram wilde in de remmen gaan om mee aan te schuiven aan het rode stoplicht maar de tram gleed door over de gladde tramsporen tot die in botsing kwam met de stilstaande wagen.

Enkel de passagier van de wagen raakte lichtgewond. Beide bestuurders en de passagiers op de tram kwetsten zich niet. Het tramverkeer op de Herentalsebaan raakte sterk verstoord. Alle trams moesten een uur lang aanschuiven vooraleer er weer verder gereden kon worden.