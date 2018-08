Te Boelaerpark wordt Boelaarbeach 11 augustus 2018

Deurne, Borgerhout en Berchem worden op vrijdag 17 augustus met elkaar verbonden door Boelaarbeach. Alle kinderen zijn er welkom om gratis deel te nemen aan zomerse spelletjes. Het zijn de drie jeugddiensten die zich hiervoor inzetten om van het Te Boelaerpark een echt Boelaarbeach te maken. Er zullen springkastelen zijn, ook voetballers, badmintonners of petanquespelers komen aan hun trekken en er is een buikwaterglijbaan. Iets rustiger kan ook in strandstoelen of luisteren naar een verhalen van een verteller. De festiviteiten vinden plaats tussen 13 en 17 uur. (NBA)