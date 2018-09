Taptoe op Arenaplein 07 september 2018

Op het Arenaplein in Deurne vindt zaterdag 8 september een heuse 'taptoe' plaats. Een taptoe is een totaalspektakel met vooral militaire muziek.





Tijdens de taptoe in Deurne zullen verschillende internationale muziek- en drumbands het beste van zichzelf geven en het Arenaplein laten daveren. De taptoe is gratis. Oorspronkelijk was de 'taptoe' een militair trommelsignaal, eventueel aangevuld met hoorn of trompet, om aan te geven dat soldaten uit de kroegen in de stad naar de kazernes moesten terugkeren en dat de kroegbazen 'den tap toe' moesten doen en geen bier meer mochten tappen. (BJS)