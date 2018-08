Studente (21) maakt noodlanding PILOTE OEFENDE HAAR 'TOUCH & GO' VOOR OPLEIDING TOT LIJNPILOOT PATRICK LEFELON

29 augustus 2018

02u38 0 Deurne Een 21-jarige studente-lijnpiloot heeft dinsdagmorgen een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Deurne. Haar vliegtuig, een Piper Warrior, kwam te hard op de landingsbaan terecht en maakte een buiklanding. De privé-pilote wordt bij vliegschool BAFA opgeleid tot lijnpiloot en oefende haar 'touch & go'.

Het ongeval gebeurde kort na 10 uur. Volgens een mededeling van vliegschool BAFA maakte de pilote een solovlucht in het kader van haar opleiding tot lijnpiloot. Gedelegeerd bestuurder Frank Biqué van vliegschool BAFA: "De focus van de oefenvlucht lag op 'touch & go'. Dit zijn manoeuvres waarbij het vliegtuig kort de grond raakt en terug opstijgt. Tijdens de sessie van vanochtend werd een brandgeur waargenomen in het vliegtuig. Deze geur bleek achteraf afkomstig van een brandje in een veld waar de pilote eerder een touch & go had uitgevoerd."





De studente-lijnpiloot voerde een noodlanding uit. Daarbij brak het landingsgestel af en schoof het vliegtuigje op zijn buik tot in het gras naast de runway. De pilote raakte niet gewond. Zij werd ter controle wel naar het ziekenhuis overgebracht.





Hoge snelheid

Vliegschool BAFA spreekt zich niet uit over de oorzaak van de buiklanding. De 21-jarige pilote wil zelf niet reageren. Volgens commandant Wim Verbist van de luchthaven van Deurne wijst alles erop dat de noodlanding aan een te hoge snelheid werd uitgevoerd.





Wim Verbist: "Getuigen geven aan dat het toestel met hoge snelheid kwam aangevlogen, waardoor het te hard op de landingsbaan kwam en het landingsgestel afbrak. De pilote heeft inderdaad verklaard dat zij een brandgeur had waargenomen en vreesde dat één van de motoren vuur had gevat. Zij was gelukkig ongedeerd en is vastbesloten haar opleiding tot lijnpilote verder te zetten. Maar zij was natuurlijk wel erg onder de indruk van het ongeval." Zoals bij elk ongeval op de luchthaven voert de onafhankelijke onderzoekscel Air Accident Investigation Unit (AAIU) een onderzoek naar de oorzaak van deze crash.





Tachtig leerlingen

De vliegschool BAFA heeft zo'n tachtig leerlingen en is de grootste vliegschool op de luchthaven van Deurne. Zij kunnen er de basisopleiding tot privé-piloot volgen, of ook de voortgezette opleiding tot lijnpiloot.





Luchtvaartspecialist Luk De Wilde: "Voor lijnpiloot moet je toch rekenen op een opleiding van minstens twee tot drie jaar. Leerlingen, zoals de jongedame van het ongeval, die "touch & go's" trainen hebben toch al een ruime vliegervaring. Zoiets mag je pas doen als je al wat solovluchten hebt uitgevoerd. De opleiding tot lijnpiloot in een vliegschool wordt naderhand verdergezet wanneer je bij een vliegmaatschappij in dienst komt. Daar krijg je een 'type-rating', wat staat voor een bijkomende opleiding op een bepaald type lijnvliegtuig. De meeste Vlaamse lijnpiloten vervolmaken hun opleiding met een intensieve oefencampagne in Noord-Amerika."