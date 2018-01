Sportoase zoekt naam voor nieuw zwembad 23 januari 2018

Sportoase is op zoek naar een naam voor het nieuwe sportcomplex in Deurne. Ze willen hiervoor een beroep doen op de creativiteit van de Deurnenaar. De winnende naam krijgt als eerste een abonnement. De plannen voor het nieuwbouwcomplex zijn klaar en vanaf de zomer 2020 zou het zwembad aan de Ruggeveldlaan klaar moeten zijn. Meer info via www.sportoase.be (NBA)