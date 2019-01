Speurders nemen 14,2 kilogram cannabis in beslag Toon Verheijen

14 januari 2019

12u29 0 Deurne Speurders van de lokale recherche hebben in in Deurne en Borgerhout een cannabisplantage opgedoekt. Het dossier werd al opgestart in het najaar van 2018.

De lokale recherche startte eind oktober een onderzoek naar een Albanese organisatie waarbij er vermoedens waren dat ze zich bezighielden met cannabiskweek in Deurne en Borgerhout. Enkele dagen geleden beslisten de speurders in samenspraak met het parket om twee huiszoekingen te doen omdat er aanwijzingen waren dat de cannabis zou geoogst worden.

De plantages werden effectief net geoogst en de cannabis stond te drogen in een speciale ruimte. De drugs werden in beslag genomen. Het ging om 14,2 kilogram. Eén verdachte werd ter plaatse gearresteerd en werd voorgeleid. De onderzoeksrechter heeft de man van 24 aangehouden. In hetzelfde dossier werd eerder al 50 000 euro in beslag genomen.