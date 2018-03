Speeltuin Rivierenhof klaar in paasvakantie 13 maart 2018

02u26 0 Deurne Vanaf de tweede week van de paasvakantie kunnen kinderen weer naar hartenlust spelen in het Rivierenhof. Dan wordt de gloednieuwe speeltuin aan het kasteel opgeleverd.

Het Antwerpse provinciebestuur investeert 3,5 miljoen euro in een make-over van zijn provinciaal domein Rivierenhof in Deurne. 450.000 euro gaat naar de nieuwe speeltuin aan het kasteel Rivierenhof. "Er wordt momenteel volop aan gewerkt. De nieuwe speeltuin wordt in de tweede week van de paasvakantie opgeleverd", bevestigt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor Recreatie- en Groendomeinen.





Nieuwe clublokalen

Er zijn nog meer grote plannen op til in het Rivierenhof. Tegen de zomer van 2019 verhuizen korfbalclubs ATBS en AKC van het centrum van het park naar de westelijke zijde van het park (kant Turnhoutsebaan). Beide clubs krijgen nieuwe clublokalen en velden die vanop parking West eenvoudig te bereiken zijn. Ook voetbalclub Rapid krijgt een nieuwe kantine naast het kunstgrasveld in de oostelijke zone (kant Ruggeveldlaan). (BJS)