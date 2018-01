Sp.a lanceert petitie voor oude brouwerij 02u45 0

Sp.a-Deurne lanceert een petitie deze namiddag tijdens zijn nieuwjaarsreceptie in de Hertstraat. De partij wil niet dat de voormalige brouwerij De Ridder in Deurne-Dorp, waar nu nog negen verenigingen een stek hebben, zomaar wordt verkocht. Sp.a-fractievoorzitter Frank Geudens hoopt dat de gebouwen een gemeenschapsrol kan blijven vervullen. "Met al die kleine straatjes past Deurne-Dorp perfect in de plannen om Deurne opnieuw een ziel en een hart te geven. Er moet nieuw leven in de brouwerij komen." De oude brouwerij ligt op een perceel tussen de Hertstraat en de Stalinsstraat. Het U-vormige complex met bakstenen vloeren en gietijzeren kolommen heeft een totale oppervlakte van 1.650 vierkante meter. AG Vespa is een marktbevraging gestart voor een nieuwe invulling.





De verenigingen die er onderdak vonden, waaronder een kruisboogmaatschappij en een toneelgezelschap, zien dat niet zitten. (PHT)