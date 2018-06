Sp.a kiest voor 'onbekende' koplopers 20 juni 2018

De Deurnese sp.a trekt met een vernieuwde lijst naar de districtsraadsverkiezingen in oktober. Bovenaan staat Frank Vercammen, een 51-jarige sociaal werker. Op de tweede plaats prijkt Charisse Verberckmoes (35). Boegbeeld Frank Geudens vinden we op drie, Wendy Van Dorst en Karim Bachar duwen.





Sp.a werd zes jaar geleden naar de oppositie verwezen. Het kartel met Groen spatte drie jaar later uit elkaar. De partij wil nu vooruitkijken. Het nieuwe bloed wordt wel ondersteund door ervaren politici. "Ik duw de twee koplopers en trek een trio jonge leeuwen op vier, vijf en zes", zegt Geudens, die wel fractieleider zal blijven. De drie jonge leeuwen zijn Jaro Verberck, Meredith Aygin en Shauni Geelen. De rest van de top-10 wordt gevormd door Ronny Frederickx, Mohammed Marchouch, Eva De Wolf en Hasmik Voskam. Huisarts Hans Beckers trekt de tweede kolom. Frank Vercammen wil strijden tegen sluikstort en armoede. Ook een betere verbinding tussen Deurne Noord en Zuid staat op zijn wenslijstje. Charisse Verberckmoes is binnenkort moeder van vier kinderen en vraagt meer aandacht voor de veiligheid van voetgangers en heeft een groot hart voor verenigingen. Voor Geudens blijft een afgewerkt Wim Saerensplein een droom, net als een ondertunneling van de E313 die het Rivierenhof in tweeën splijt. (PHT)