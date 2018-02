Sneller revalideren dankzij hartvormig kussen 09 februari 2018

02u43 76 Deurne Borstkankerpatiënten in AZ Monica kregen gisteren als eersten een kussentje in de vorm van een hartje. Dankzij dat specifieke model zorgt het kussen dat de geopereerde borst en oksel beter worden ondersteund. Leerlingen van de provinciale school AvAnt (campus Rivierenhof) maken de kussens als onderdeel van hun opleiding 'Mode en realisatie'.

Hoewel het ontwerp eenvoudig is, blijkt het kussen heel effectief te zijn. Patiënte Magda Covents kreeg het eerste kussen cadeau. Zij merkte meteen een verschil. "Het voelt heel comfortabel. Door het litteken van de operatie aan de zijkant van je borst, hou je je arm sowieso wat hoger zodat je niet tegen het litteken komt. Maar dat zorgt ervoor dat je schouder moe wordt en dat je spieren verstijven. Maar ook psychologisch is het een factor die speelt. Je wordt telkens herinnerd aan de operatie. Het kussen geeft voldoende ondersteuning en ziet er nog mooi uit ook. Dat het door leerlingen gemaakt is in het kader van hun opleiding, maakt het alleen maar mooier", vertelt Magda. Dat het kussen een positief effect heeft, bevestigt de borstverpleegkundige van AZ Monica Kim Fransen. "Door het kussen kunnen patiënten zelfstandiger bewegen en zetten ze die stap ook sneller. Ze pakken al eens een boek vast en maken een wandelingetje." Het was Kim Fransen die op het idee kwam van de hartvormige kussens.





Op naar 300

De kussens worden gemaakt door de leerlingen van het eerste en tweede jaar Mode en Realisatie van de provinciale school AvAnt, campus Rivierenhof. Op dit moment hebben de leerlingen al een vijftiental kussentjes gemaakt maar dat moeten er zo een driehonderd worden. Dankzij de financiële steun van Stichting tegen Kanker kan de school het materiaal aankopen en worden de kussens in AZ Monica gratis uitgedeeld. De patiënten mogen ze ook mee naar huis nemen. (ADA)