Sloop taverne De Kaasboerin dan toch begonnen 20 augustus 2018

02u23 0 Deurne Ondanks massaal protest van de buurt is de sloop van De Kaasboerin dan toch begonnen. De bekende taverne maakt plaats voor 22 appartementen.

Decennialang was De Kaasboerin aan de Schotensesteenweg een populaire ontmoetingsplaats. Niet alleen trok de speeltuin veel kinderen, senioren ploften er dagelijks aan tafel voor pakweg een wafel en een koffietje.





In de herfst van 2016 sloot de taverne de deuren zodat Bouwwerken Peeters er 22 appartementen zou kunnen bouwen. De bouw- en sloopvergunning werd eind vorig jaar in alle stilte door de stad afgeleverd.





Vorige week zijn de afbraakwerken effectief van start gegaan. De sloop van de hele site zou nog deze maand afgerond moeten zijn. De eerste appartementen worden eind 2019 opgeleverd.





Het verdwijnen van De Kaasboerin valt de omwonenden zwaar. "Doodzonde dat zo'n icoon moet wijken voor appartementen", zucht een buurman. "Ontelbare keren ben ik hier geweest. Het was een van de weinige plekken waar je veilig met je kinderen terechtkon. Waar moeten we nu naartoe? Sinds De Kaasboerin dicht is, is het hier maar een dooie boel."





Ook het districtsbestuur van Deurne had het anders gewild, maar was naar eigen zeggen 'aan handen en voeten gebonden'. "De stad kon geen wettelijke bezwaren inroepen. Het gebouw afkeuren omdat het esthetisch pover is, ging niet. Het stuk grond is als woongebied ingekleurd. Historisch erfgoed was de hoeve ook al niet. Ze werd in 1971 na een brand herbouwd." (BJS)