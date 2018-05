Sloop De Kaasboerin nu heel dichtbij 16 mei 2018

Niets kan de sloop van de voormalige taverne De Kaasboerin nog tegenhouden. De stad heeft in alle stilte aan de eigenaar - Bouwwerken Peeters - een bouw- en sloopvergunning afgeleverd voor 22 appartementen. Het districtsbestuur van Deurne wilde het anders. "Maar we zijn aan handen en voeten gebonden." Sp.a voelt het college donderdag aan de tand op de districtsraad.





De Kaasboerin aan de Schotensesteenweg was een populaire ontmoetingsplek. In de herfst van 2016 sloot de taverne. Vooral oppositiepartij sp.a hield nadien acties. Districtsvoorzitter Tjerk Sekeris (N-VA) erkent dat het project van Peeters een 'spijtige zaak' is. "De aannemer doet aan winstmaximalisatie. Maar de stad kan geen wettelijke bezwaren inroepen. Het gebouw afkeuren omdat het esthetisch pover is, gaat niet. Het stuk grond is als woongebied ingekleurd." Historisch erfgoed is de hoeve niet. Ze werd in 1971 na een brand herbouwd. (PHT)