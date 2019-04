Slimme camera’s pikken gestolen voertuig op Sander Bral

11 april 2019

14u28 0

Slimme ANPR-camera’s van politiezone Antwerpen pikten woensdagavond de nummerplaat van een voertuig op dat eerder deze week werd gestolen in Deurne. Vermoedelijk hadden de daders daar de sleutel uit een woning gestolen en zijn ze volgens een getuige weggereden met het voertuig. De cameraoperatoren van de politie konden het voertuig in beeld brengen in de Turnhoutsebaan. Dankzij de aanwijzingen van de telecommandokamer kon een interventiepatrouille het voertuig staande houden in de Carnotstraat. De bestuurder ontkende zelf iets met de diefstal te maken te hebben. Hij was in het bezit van speed en bleek illegaal in ons land te verblijven. Hij werd gearresteerd en wordt voorgeleid. De wagen werd getakeld met het oog op sporenonderzoek, de lokale recherche zal de omstandigheden van de autodiefstal verder onderzoeken.