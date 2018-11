Sleutelhanger voor wie motor aan schoolpoort uit zet ADA

28 november 2018

Al sinds 5 november loopt deze actie in de Seraphin de Grootestraat. De basisschool startte de campagne ‘Bedankt om de motor van uw auto uit te zetten terwijl u wacht’ op, samen met het district Deurne en de vzw Logo Antwerpen, omdat draaiende motoren aan de schoolpoort ongezond zijn. Een gezonde en aangename schoolomgeving is belangrijk voor kinderen, hun ouders en de buurtbewoners. Die drie groepen werden tijdens de campagne dan ook gesensibiliseerd en betrokken. De directie, enkele leerkrachten, de dienst wijkoverleg Deurne en vzw Logo Antwerpen spraken in de daaropvolgende weken chauffeurs op straat aan met behulp van promokaartjes waarop het campagnebeeld en de tekeningen van leerlingen van het eerste en tweede leerjaar stonden.

Daarnaast is de campagne ook zichtbaar in het straatbeeld. Aan de school hangt een groot spandoek met de slogan ‘Bedankt om de motor van uw auto uit te zetten terwijl u wacht’, in de krantenwinkel hangt een bord met de campagneslogan, en de buurtbewoners hebben een affiche ontvangen om aan hun raam te hangen.

Vandaag kregen alle chauffeurs maar ook fietsers en voetgangers een zelfgemaakte sleutelhanger van de leerlingen als dank om ook in de toekomst hun motor even uit te schakelen.