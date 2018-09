Skatepark Park Groot Schijn bijna af 07 september 2018

Het centrale plein en het skatepark in Park Groot Schijn in Deurne is bijna klaar. Op woensdag 3 oktober om 13 uur worden ze officieel geopend.





Het centrale plein in Park Groot Schijn is het hart van het park waar alle wandel- en fietspaden op uitkomen. Het bestaat uit twee grote delen. In het nieuwe skatepark kan elke sportieveling naar hartenlust skaten, skeeleren en zoveel meer. Het verdiepte grasveld zorgt dan weer voor een andere dimensie: lig languit op het gras of gebruik de verhoogde randen om op te zitten of om op te spelen. Zelfs bij ijskoud weer is het plein een trekpleister, want het kan omgevormd worden tot een outdoor-ijspiste. (BJS)