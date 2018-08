SHS Antwerp Aviation (VLM) gaat in vereffening 01 september 2018

02u43 0

SHS Aviation B.V., de hoofdaandeelhouder van de N.V. SHS Antwerp Aviation (VLM), heeft vandaag tijdens een buitengewone algemene vergadering beslist de Belgische vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen. Eerder deze maand werd al meegedeeld dat VLM de verbindingen naar Aberdeen, Birmingham, Keulen-Bonn, Maribor, München en Rostock ging stopzetten en dat VLM zich voortaan zou focussen op business chartervluchten en de routes Antwerpen-London City Airport en Antwerpen-Zurich. Ook de lijnvluchten naar London City en Zurich worden nu stopgezet. De vereffening treedt onmiddellijk in voege. Youri Steverlynck en Birgitta Van Itterbeek van het advocatenkantoor Monard Law werden aangeduid als vereffenaars. Zij staan in voor de contacten met mogelijke overnemers.





Marcel Buelens, de CEO van de luchthavens van Antwerpen en Oostende, bevestigde eerder vandaag dat hij het gerucht over een mogelijk faillissement bij luchtvaartmaatschappij VLM Airlines heeft opgevangen. Bij VLM zijn 85 mensen aan de slag. (ADA)