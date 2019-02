Schouwspel De Grote Schijn keert terug naar Rivierenhof ADA

25 februari 2019

14u12 0 Deurne Na het immense succes van vorige herfst komt er een tweede editie van De Grote Schijn in het Rivierenhof. Duizenden bezoekers lieten zich toen meenemen op een magische wandeltocht door het park. “De tweede editie belooft nog spectaculairder te worden", belooft de regisseur.

Het succes was enorm vorige herfst. 35.000 mensen zakten toen af naar het Rivierenhof voor de eerste editie van De Grote Schijn. Een magische avondwandeling langs een feeëriek verlicht pad met eeuwenoude fluisterende bomen en mysterieuze verrassingen onderweg. De Grote Schijn keert nu terug: van 25 oktober tot en met 11 november 2019. Het belooft opnieuw een uniek audiovisueel spektakel en zinnenprikkelende tocht door het donker te worden.

Geluid van sapstroom

De nieuwe editie zal volgens regisseur Christophe Van Hostauijen nog magischer zijn door enkele kleine aanpassingen. “Dit jaar gaan we een stapje verder en zetten we de natuur nog meer in centraal als specifieke klankbron. Geen muziek, maar een delicate balans van specifieke klanken die de ervaring van de wandeling alleen maar extra kracht bijzetten. Met speciale opnametechnieken registreren we klanken in bomen, denk bijvoorbeeld aan het geluid van de sapstroom tijdens de lente of klanken die ontstaan in de boom bij hevige wind. Zo willen we onze wandeling nog meer in harmonie brengen de natuur zelf.”

Tickets zijn vanaf nu te koop en vind je online via degroteschijn.be en kosten 15 euro en 12 euro voor kinderen tot 12 jaar en 65-plussers. De tweede editie loopt van 25 oktober tot en met 11 november 2019.