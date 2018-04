Schijnsafari tijdens Dag van de Aarde 06 april 2018

Tijdens de Dag van de Aarde en Erfgoeddag kan je op schijnsafari gaan in het Rivierenhof. Een gegidste wandeling leert je alles over het Schijn dat door het park kronkelt. In de veertiende eeuw werd water van de Herentalse Vaart het park binnen geloodst om de stad Antwerpen van proper drinkwater te voorzien. Vandaag zijn die laatste sporen nog steeds zichtbaar. De gids vertelt over de geschiedenis van het Schijn maar ook welke functie die vandaag nog heeft. De wandeling vindt plaats op 22 april van 10 tot 13 uur of van 14 tot 17 uur. Vooraf inschrijven kan via www.eventbrite.be. (ADA)