Schaatsgala afgelast door onstabiel dak: kunnen clubs AKR en Phantoms nog verder? Patrick Lefelon en Philippe Truyts

16 februari 2019

18u40 34 Deurne De komende dagen moet duidelijk worden of de oude schaatsbaan aan het Ruggeveld in Deurne gedurende langere tijd gesloten blijft. Zaterdag werd het complex ontruimd nadat problemen met de dakspanten waren vastgesteld. Het geplande schaatsgala met 400 toeschouwers werd afgelast. Een streep door de rekening van lokale kunstschaatsclub AKR. De toekomst oogt onzeker.

De organisatie sloeg zaterdag omstreeks 18 uur alarm bij de hulpdiensten, amper een half uur voor de aanvang van het gala. Enkele aanwezigen hadden gezien dat een van de dakspanten krom stond. Dat kon wijzen op problemen met de stabiliteit van het hele dak. “De stadsingenieur heeft een inspectie uitgevoerd. Instortingsgevaar was er zeker niet, maar de toestand was toch niet meer voldoende veilig om de schaatsbaan open te houden”, legt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad, uit. “We hebben het gebouw preventief gesloten. Een 150-tal mensen moest naar buiten.”

Drama

Voor kunstschaatsclub AKR (110 leden) en ijshockeyclub Phantoms (250 leden) dreigt een drama. Volgens de stad moet een grondige inspectie de komende week uitwijzen of de schaatsbaan opnieuw de deuren kan openen. In het slechtste geval blijft het gebouw voor langere tijd gesloten. Erik Boens, voorzitter van AKR, kruist de vingers. “Het liefst zouden we het afgelaste gala nog dit winterseizoen houden. We moeten dat dan bekijken met Phantoms, want de kalender laat niet zoveel toe. Als de stad het licht op groen zet voor de hal, mag iedereen de tickets voor dit weekend opnieuw gebruiken. Mocht het toch onmogelijk zijn, dan betalen we de tickets van het gala terug (15 euro voor de VIP-plaatsen, 10 euro voor de andere). In dat geval betekent dat een serieuze streep door onze financiële rekening. En er is nog meer: normaal organiseren we op 5 en 6 april het BK kunstschaatsen. Als dat ook wegvalt, wordt het nog erger.”

Nieuwe piste

De oude schaatshal moest tot 2020 openblijven in afwachting van een nieuw schaatscomplex op Ruggeveld, als die timing al wordt gehaald. Er loopt een aanbesteding voor twee nieuwe pistes op de site, achter de vroegere skipiste van Zondal: een grote van 60 bij 30 meter voor AKR en Phantoms én een kleinere piste van 30 bij 15 meter voor individuele schaatsers en scholen. Maar wie de hal gaat bouwen, is nog niet bekend. “We moeten nog zeker het huidige en het volgende seizoen overbruggen”, besluit Boens.