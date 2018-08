Samentuin Silsburg krijgt opknapbeurt 24 augustus 2018

02u23 0

De samentuin van Silsburg kan een opknapbeurt gebruiken, daarom is iedereen komende zondag welkom tijdens 'Open Tuindag'. Er staan veel plannen op stapel om het terrein grondig aan te pakken: opruimen van afval, verwijderen van het oude terras, alles in gereedheid brengen voor de aanleg van een nieuw terras. Nu zondag en de komende zondagen is het voorbereidende werk. Het laatste weekend van september is er een werkweekend om het nieuwe terras aan te leggen en nieuwe houten tuinmeubelen te maken uit recuphout onder begeleiding van een ervaren houtbewerker. Iedereen die mee een handje wil toesteken is op 26 augustus en het laatste weekend van september is welkom tussen 11 en 17 uur. (NBA)