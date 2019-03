Rozentuin in Rivierenhof kampt met ‘aaltjesplaag’: “Biologische ontsmetting moet soelaas bieden” Door de bodemwerken is de Rozentuin twee jaar lang gedeeltelijk afgesloten BJS

18 maart 2019

15u49 0 Deurne Het gaat niet zo best met de bekende Rozentuin in het Rivierenhof in Deurne. De grond zit vol wormpjes, die de bloemen verzwakken. Om het euvel te verhelpen, wordt de bodem ontsmet. Pas binnen twee jaar is de tuin weer in zijn volle glorie te bewonderen.

Volgens de groentechnicus van het Rivierenhof, Walter Rongé, werd de Rozentuin 30 jaar geleden voor het laatst ontsmet. “Toen gebeurde dat met chemische producten. Vandaag doen we het op een biologische manier.”

Boosdoeners zijn de zogenaamde bodemaaltjes. “Dat zijn kleine wormachtige diertjes die de rozen aantasten”, legt Rongé uit. “De jongste jaren bloeiden de rozen niet meer zo mooi. Dus is beslist om de bodem te ontsmetten en daarna terug op te planten. Dit jaar pakken we een eerste deel van de tuin aan, volgend jaar volgt het tweede deel. Voor de klus zijn we erg afhankelijk van de weersomstandigheden: de bodem moet voldoende vochtig zijn en moet een temperatuur van minstens 20 graden hebben.”

Het Rivierenhof maakt van de gelegenheid gebruik om ook ineens een aantal constructieve werken uit te voeren. “Bepaalde perkjes in de Rozentuin zullen worden rechtgetrokken. Zo zijn er minder hoekjes en kantjes en kan het onderhoud gemakkelijker gebeuren. De perken zullen ook afgebakend worden door metalen plaatjes.”

De Rozentuin is door de werken gedeeltelijk afgesloten, en zal - in het beste geval - pas in 2021 weer in zijn volle glorie te bewonderen zijn. ”Maar bezoekers moeten niet ongerust zijn: onze Rozentuin blijft te allen tijde geopend”, verzekert Rongé. “En ook het Rozenfeest op zondag 9 juni 2019 komt niet in het gedrang. We zullen de bezoekers dan haarfijn uitleggen wat de werken juist inhouden.”