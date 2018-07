Royal Qntwerp FC bouwt pop-up fandorp 25 juli 2018

02u47 0

Royal Antwerp FC zal een heus fandorp bouwen achter tribune 2 op een strook braakliggend land. Het gaat om een pop-updorp dat het hele seizoen open zal zijn voor en na de wedstrijd van de Great Old. Hiermee gaat de club in op de vraag van de supporters. Zij wilden meer beleving voor en na de match. Het fandorp zal bestaan uit een constructie van containers waar mensen iets zullen kunnen drinken en eten maar waar er ook muziekgroepjes en dj's zullen optreden. Over de exacte look van het fandorp is nog geen zekerheid. De club zal een wedstrijd uitschrijven waarbij supporters mee kunnen beslissen hoe het fandorp er zal uitzien. "In het verleden hebben we al eens iets dergelijks gedaan en dat was een groot succes. Daarom zijn we beginnen brainstormen nadat we de vraag van onze supporters kregen voor meer beleving", vertelt Thomas Deckers van Royal Antwerp FC. Het fandorp zou er midden september moeten staan. Hierdoor zullen de eerste matchen van het nieuwe seizoen nog zonder fandorp gespeeld worden. Het blijft wel staan tot het einde van het seizoen. "Daarna zullen we bekijken of het dorp er ook tijdens het volgende seizoen zal staan en of er misschien enkele aanpassingen moeten gebeuren." Op dit moment is de club bezig met de praktische kant van de zaak zoals elektriciteitsvoorziening en loodgieterij. (ADA)