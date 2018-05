Rivierhofloop toe aan vijftiende editie 04 mei 2018

De Rivierenhofloop is toe aan de vijftiende editie. Deze parkloop is ondertussen een vaste waarde voor recreatieve joggers. De Rivierenhofloop gaat van start in de Atletiekkamer in Park Groot Schijn. Nadat de lopers door het Rivierenhof hebben gelopen, komen ze daar ook opnieuw aan. Nieuw is de invulling van de kidsjoggings. De allerkleinsten (tot en met 4 jaar) krijgen een eigen wedstrijd en kunnen, samen met mama,papa of iemand anders van de familie de 100 meter lopen. Kinderen tot en met 8 jaar lopen 450 meter en de min 12-jarigen krijgen 850 meter voorgeschoteld. Volwassenen worden uitgedaagd tijdens wedstrijden van vijf of tien kilometer. De Rievierenhofloop vindt plaats op 26 mei. Alle loopwedstrijden zijn toegankelijk voor personen met een handicap (ADA)