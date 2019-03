Rivierenhofloop al aan zestiende editie toe ADA

02 maart 2019

Dit jaar organiseert het district Deurne, in samenwerking met Antwerp Athletics, de zestiende editie van de Rivierenhofloop. De Rivierenhofloop gaat van start op Atletiekpiste Park Groot Schijn. Nadat de joggers 5 of 10 kilometer door het Rivierenhof hebben gelopen, komen ze daar ook opnieuw aan. Maar ook kinderen kunnen de benen strekken tijdens de kidsjoggings. Kinderen tot en met vier jaar hebben een eigen wedstrijd en lopen samen met mama, oom, oma of opa de 100 meter. Kinderen tot en met acht jaar lopen 450 meter en de min-dertienjarigen krijgen 850 meter voorgeschoteld. Alle loopwedstrijden zijn toegankelijk voor personen met een handicap die niet rolstoelgebonden zijn. De Rivierenhofloop gaat door op zaterdag 18 mei. Inschrijven is verplicht via de website van het district Deurne.